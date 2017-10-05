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12:45 (мск), источник: dostup1.ru

ГИБДД предупреждает о появлении нового поворота у ж/д вокзала в Челябинске

Теперь между вокзалом и торговым комплексом вместо забора появилась дорога.

Источник: dostup1.ru

Перед Привокзальной площадью в Челябинске появился дополнительный съезд — ГИБДД предупреждает автомобилистов о модернизации дороги у ж/д вокзала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городской Госавтоинспекции.

Дорожная инфраструктура перед Привокзальной площадью обновилась для удобства подъезда к железнодорожному вокзалу Челябинска и торговому комплексу «Синегорье».

«Теперь водители при движении по улице Свободы в сторону железнодорожного вокзала могут совершать маневр левого поворота на дорогу, расположенную между Привокзальной площадью и торговым комплексом», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на месте новой дороги был бетонный забор.

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