ГИБДД предупреждает о появлении нового поворота у ж/д вокзала в Челябинске
Теперь между вокзалом и торговым комплексом вместо забора появилась дорога.
Теперь между вокзалом и торговым комплексом вместо забора появилась дорога.
Перед Привокзальной площадью в Челябинске появился дополнительный съезд — ГИБДД предупреждает автомобилистов о модернизации дороги у ж/д вокзала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городской Госавтоинспекции.
Дорожная инфраструктура перед Привокзальной площадью обновилась для удобства подъезда к железнодорожному вокзалу Челябинска и торговому комплексу «Синегорье».
«Теперь водители при движении по улице Свободы в сторону железнодорожного вокзала могут совершать маневр левого поворота на дорогу, расположенную между Привокзальной площадью и торговым комплексом», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее на месте новой дороги был бетонный забор.