ГИБДД предупреждает о появлении нового поворота у ж/д вокзала в Челябинске

Источник: dostup1.ru

Перед Привокзальной площадью в Челябинске появился дополнительный съезд — ГИБДД предупреждает автомобилистов о модернизации дороги у ж/д вокзала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городской Госавтоинспекции.

Дорожная инфраструктура перед Привокзальной площадью обновилась для удобства подъезда к железнодорожному вокзалу Челябинска и торговому комплексу «Синегорье».

«Теперь водители при движении по улице Свободы в сторону железнодорожного вокзала могут совершать маневр левого поворота на дорогу, расположенную между Привокзальной площадью и торговым комплексом», — говорится в сообщении.