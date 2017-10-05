В Казани открывается конференция «Россия-Китай: история и культура»
КАЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости. Международная
КАЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости. Международная
«В Казанском федеральном университете
Конференция «Россия-Китай: история и культура», как отмечается, является уникальной — китаеведческих форумов такого уровня, где бы обсуждался весь спектр проблем этой области знания, на регулярной основе сегодня не проводится больше нигде не только в России, но и в Европе. За время своего существования конференция, инициатором и организатором которой, выступает кафедра алтаистики и китаеведения КФУ, заслужила признание научной общественности всего мира. В этом году участие в форуме примут более 200 специалистов в области востоковедения из России и Китая, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссию, Туркменистана, Южной Кореи, Болгарии.
Среди ключевых фигур форума — генеральный посол КНР в РФ Ли Хуэй, директор Института восточных рукописей РАН Ирина Попова, заведующий отделом Китая Института востоковедения РАН Артем Кобзев и многие другие.
Программа конференции традиционно включает пять направлений: «Актуальные вопросы китайской филологии и методика преподавания китайского языка», «Российско-китайские отношения и внешняя политика Китая», «История Китая», «Философия и культура Китая», а также «Секцию молодого китаиста». Помимо традиционных секций будут организованы круглые столы, посвященные взаимодействию России, Китая и Монголии и новому шелковому пути. Открытую лекцию, посвященную двустороннему
Также впервые будет запущена работа дискуссионной площадки «200 лет российскому востоковедению: перспективы развития» с презентацией двух книг: «Путешествие по Сибири, Дзунгарии и Восточному Туркестану» и «Письма Мирзы А. К.