Публичные слушания о создании зеленого пояса вокруг Воронежа состоятся 3 ноября

Источник: РИА "Воронеж"

Публичные слушания о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Воронежа состоятся в Доме архитектора (улица Плехановская, 22) в 11:00 вторника, 3 ноября, сообщила Общественная палата Воронежской области. Принять участие в обсуждении смогут все желающие. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ.

Материалы о создании зеленого пояса вокруг города подготовило региональное управление лесного хозяйства. С ними можно ознакомиться на сайте управления или региональной Общественной палаты. Кроме того, необходимые материалы можно получить в общественной приемной обоих учреждений. Приемная Общественной палаты Воронежской области расположена на улице Пушкинская, 12 в кабинете № 24. Телефон — 222 69 62. Приемная управления лесного хозяйства Воронежской области находится на улице Сакко и Ванцетти, 58, кабинет 9, телефоны — 212 57 11, 212 57 19. Материалы доступны с 6 октября. Приемные открыты до 31 октября в рабочие дни с 10:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00.

Лесопарковый зеленый пояс — зона, включающая территории, на которых расположены леса и зеленые городские насаждения. Территории создадут вокруг города единую естественную экосистему. Зеленый пояс предназначен для поддержания благоприятной экологической обстановки. Земельные участки, формирующие зеленый пояс, не должны иметь собственников и предназначаться под размещение каких-либо объектов. О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Воронежа стало известно летом 2016 года.

Ответственный за проведение общественных слушаний — Общественная палата Воронежской области.

Контекст

Созданием зеленой зоны занимается межведомственная рабочая группа под руководством зампредседателя правительства области Максима Увайдова. На первом заседании, в январе 2017 года, участники рабочей группы решили в первую очередь обустроить зеленый пояс вокруг областного центра. Ученым Воронежского лесотехнического университета поручили определить критерии отбора лесных участков и методику установления границ зеленого пояса. Научные сотрудники выделили четыре основных критерия четыре основных критерия — локализацию участка, его тип, наличие обременений и экосистемную нагрузку на участок. Методику одобрили на парламентских слушаниях в облдуме в июне 2017 года и утвердили приказом управления лесного хозяйства региона.

К сентябрю 2017 года сотрудники управления лесного хозяйства Воронежской области рассмотрели 80 участков, которые могут войти в зеленый пояс вокруг Воронежа. Ходатайство о включении территорий в зеленый пояс подадут в региональную Общественную палату. Включение участков в зеленый пояс должны одобрить на общественных слушаниях — лишь после этого депутаты облдумы подпишут соответствующее постановление и установят границы участков.