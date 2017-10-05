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12:59 (мск), источник: dostup1.ru

На Урале ожидается потепление

В пятницу днем воздух прогреется до 11-ти, в выходные, по предварительным данным, до 13-ти градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 82% 766 мм рт. ст. 4 м/с

Понижение температуры воздуха до минус девяти градусов и усиление ветра до 15 метров в секунду прогнозируется в Челябинской области в пятницу ночью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, предстоящей ночью без осадков, будет от минус трех до плюс двух градусов, в низинах — до минус девяти. В утренние часы в отдельных районах возможны туманы. Днем 6 октября воздух прогреется до 6−11 градусов, дождей и снега не ожидается. В течение суток отдельные порывы южного ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью будет минус 1−3, завтра днем — плюс 8−10 градусов, порывы ветра до 11 м/с.

Ранее сообщалось, что к концу недели температура воздуха будет повышаться и даже ночью может оставаться на положительных отметках, поэтому образовавшийся ранее снежный покров растает.

Согласно климатическим данным, в течение наступившего предзимья снег может ложиться и сходить неоднократно. «В текущем периоде зима не наступит, ожидаемая относительно теплая погода при температуре воздуха ночью от нуля до плюс пяти, днем — 7−12 градусов ожидается в конце недели, в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели, то есть до 10 октября», — уточнили в Уральском ЦГМС.

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