На Урале ожидается потепление

Понижение температуры воздуха до минус девяти градусов и усиление ветра до 15 метров в секунду прогнозируется в Челябинской области в пятницу ночью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, предстоящей ночью без осадков, будет от минус трех до плюс двух градусов, в низинах — до минус девяти. В утренние часы в отдельных районах возможны туманы. Днем 6 октября воздух прогреется до 6−11 градусов, дождей и снега не ожидается. В течение суток отдельные порывы южного ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью будет минус 1−3, завтра днем — плюс 8−10 градусов, порывы ветра до 11 м/с.

Ранее сообщалось, что к концу недели температура воздуха будет повышаться и даже ночью может оставаться на положительных отметках, поэтому образовавшийся ранее снежный покров растает.