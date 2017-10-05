Павел Лях отметил своё освобождение посещением матча «Парма» — «Ле Портель»

3 октября экс-министра спорта Прикамья Павла Ляха выпустили из-под домашнего ареста. Сейчас чиновник находится под подпиской о невыезде.

Накануне, 4 октября бывший министр был замечен на трибунах УДС «Молот» во время матча второго квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА между БК «Парма» и французским клубом «Ле Портель». Добавим, что Павел Лях был одним из инициаторов создания баскетбольного клуба «Парма» и возвращения большого баскетбола в краевую столицу.

Отметим, что изменение меры пресечения Павлу Ляху связано с тем, что у него истёк предельный срок содержания под стражей. По Уголовно-процессуальному кодексу, обвиняемый в тяжких преступлениях может находиться под стражей не более 12 месяцев.