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12:58 (мск), источник: NewsKo

Павел Лях отметил своё освобождение посещением матча «Парма» — «Ле Портель»

3 октября экс-министра спорта Прикамья Павла Ляха выпустили из-под домашнего ареста. Сейчас чиновник находится под подпиской о невыезде.

3 октября экс-министра спорта Прикамья Павла Ляха выпустили из-под домашнего ареста. Сейчас чиновник находится под подпиской о невыезде.

Накануне, 4 октября бывший министр был замечен на трибунах УДС «Молот» во время матча второго квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА между БК «Парма» и французским клубом «Ле Портель». Добавим, что Павел Лях был одним из инициаторов создания баскетбольного клуба «Парма» и возвращения большого баскетбола в краевую столицу.

Отметим, что изменение меры пресечения Павлу Ляху связано с тем, что у него истёк предельный срок содержания под стражей. По Уголовно-процессуальному кодексу, обвиняемый в тяжких преступлениях может находиться под стражей не более 12 месяцев.

Напомним, Павел Лях является обвиняемым по громкому уголовному делу о хищении во время реконструкции пермского стадиона «Динамо» из бюджета почти 14 млн руб. Экс-министр был задержан 4 октября 2016 года сотрудниками ФСБ, после чего суд поместил его под домашний арест. В конце марта этого года в отношении Ляха было возбуждено второе уголовное дело.

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