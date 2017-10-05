Павел Лях отметил своё освобождение посещением матча «Парма» — «Ле Портель»
3 октября
3 октября
3 октября
Накануне, 4 октября бывший министр был замечен на трибунах УДС «Молот» во время матча второго квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА между БК «Парма» и французским клубом «Ле Портель». Добавим, что Павел Лях был одним из инициаторов создания баскетбольного клуба «Парма» и возвращения большого баскетбола в краевую столицу.
Отметим, что изменение меры пресечения Павлу Ляху связано с тем, что у него истёк предельный срок содержания под стражей. По
Напомним, Павел Лях является обвиняемым по громкому уголовному делу о хищении во время реконструкции пермского стадиона «Динамо» из бюджета почти 14 млн руб.