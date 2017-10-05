В Калининграде открылся Культурно-деловой центр российских немцев

Подобные центры есть и в других регионах России, например в Омске. Главная цель это и межнациональное согласие, мир, дружба и развитие партнерских отношений в сфере экономики.

Молодой дуб — как символ долголетия и перерождения Немецко-русского дома в Культурно-деловой центр российских немцев в Калининграде. Практически восемь месяцев на заборе висел замок. Общество «Айнтрахт-Согласие», которое являлось организацией-учредителем немецко-русского дома, было признано минюстом иностранным агентом. В итоге, немецко-русский дом, так сказать, самоликвидировался, то есть, закрылся. Теперь здесь новая жизнь и все по-другому.

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Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей:

— Сейчас работу будут организовывать федеральная культурная автономия российских немцев, которая очень четко выдерживает баланс в работе, уходит от политизации, концентрируя свою работу на этнокультурном компоненте, и сейчас добавляет сюда экономику.

Экономическую составляющую в новой жизни центра видно с порога. Гостей встречает выставка российских немцев-предпринимателей. В основном зале экспозиция о выдающихся немцах в российской истории.

Александр Торба, вице-премьер правительства Калининградской области:

— Я уверен, будет сохранена преемственность позитивных событий 25-летней истории, которые проходили в этом месте. Здесь проходили и культурные события, языковые курсы, собрания национально-культурных сообществ, традиционные встречи членов правительства с балтийским деловым клубом и много другое, уверен это все будет сохраняться и приумножаться, и необходимое содействие будет продолжать оказываться.

Сейчас здесь под одной крышей объединились две организации: Культурно-деловой центр российских немцев и национально-культурная автономия.

Генрих Мартенс, президент федеральной национально-культурной автономии российских немцев:

— Дом будет открыт ежедневно, включая выходные дни, дом будет открыт с утра и до позднего вечера, я могу сказать, что в центр уже записалось на курсы немецкого языка в этом году в полтора раза больше людей, желающих, чем это было раньше. И мы готовы всех желающих обеспечить курсами немецкого языка, кружками, языковыми кружками, этнокультурными кружками, творческими кружками.

Для всех желающих курсы будут бесплатными.

Дарья Веклич, корреспондент: