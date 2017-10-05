В Калининграде открылся Культурно-деловой центр российских немцев
Второе рождение, спустя 25 лет, получил
Второе рождение, спустя 25 лет, получил
Подобные центры есть и в других регионах России, например в Омске. Главная цель это и межнациональное согласие, мир, дружба и развитие партнерских отношений в сфере экономики.
Молодой дуб — как символ долголетия и перерождения
Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей:
— Сейчас работу будут организовывать федеральная культурная автономия российских немцев, которая очень четко выдерживает баланс в работе, уходит от политизации, концентрируя свою работу на этнокультурном компоненте, и сейчас добавляет сюда экономику.
Экономическую составляющую в новой жизни центра видно с порога. Гостей встречает выставка российских
Александр Торба,
— Я уверен, будет сохранена преемственность позитивных событий 25-летней истории, которые проходили в этом месте. Здесь проходили и культурные события, языковые курсы, собрания
Сейчас здесь под одной крышей объединились две организации:
Генрих Мартенс, президент федеральной
— Дом будет открыт ежедневно, включая выходные дни, дом будет открыт с утра и до позднего вечера, я могу сказать, что в центр уже записалось на курсы немецкого языка в этом году в полтора раза больше людей, желающих, чем это было раньше. И мы готовы всех желающих обеспечить курсами немецкого языка, кружками, языковыми кружками, этнокультурными кружками, творческими кружками.
Для всех желающих курсы будут бесплатными.
Дарья Веклич, корреспондент:
—