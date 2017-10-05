Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена

В нем рассказывается история четырех героев. Кейт Уинслет играет эмоционально нестабильную бывшую актрису, которая работает в местной забегаловке; Джиму Белуши досталась роль ее супруга, оператора одного из аттракционов. Их приезжает навестить дочь в исполнении Джуно Темпл (на самом деле она скрывается у родителей от гангстеров). Джастин Тимберлейк предстает в образе молодого спасателя, мечтающего стать драматургом.