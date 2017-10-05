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16:16 (мск), источник: Esquire

Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена

Вышел первый трейлер нового фильма Вуди Аллена «Колесо чудес» производства Amazon Studios. Действия фильма происходят в бруклинском Кони-Айленде 1950-х годов.

В нем рассказывается история четырех героев. Кейт Уинслет играет эмоционально нестабильную бывшую актрису, которая работает в местной забегаловке; Джиму Белуши досталась роль ее супруга, оператора одного из аттракционов. Их приезжает навестить дочь в исполнении Джуно Темпл (на самом деле она скрывается у родителей от гангстеров). Джастин Тимберлейк предстает в образе молодого спасателя, мечтающего стать драматургом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фильм выйдет в мировой прокат 14 октября. Российская премьера запланирована на 1 декабря.

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