Максимальный вес международной посылки увеличен на 10 кг
С 5 октября предельный вес одной международной посылки увеличен до 30 кг. Об это сообщает АО «Узбекистон почтаси».
С 5 октября предельный вес одной международной посылки увеличен до 30 кг. Об это сообщает АО «Узбекистон почтаси».
Отметим, до сегодняшнего дня вес одной посылки, отправляемой за пределы Узбекистана, не должен был превышать 20 кг.
Компания «Узбекистон почтаси», которая с 1994 года является полноправным членом Всемирной почтовой организации, осуществляет почтовый обмен со всеми странами мира.
С тарифами на международные почтовые услуги, включая пересылку посылок, можно ознакомиться на сайте компании — www.pochta.uz.