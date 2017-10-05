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14:13 (мск), источник: Kommersant.uz

Максимальный вес международной посылки увеличен на 10 кг

С 5 октября предельный вес одной международной посылки увеличен до 30 кг. Об это сообщает АО «Узбекистон почтаси».

Источник: Kommersant.uz

Отметим, до сегодняшнего дня вес одной посылки, отправляемой за пределы Узбекистана, не должен был превышать 20 кг.

Компания «Узбекистон почтаси», которая с 1994 года является полноправным членом Всемирной почтовой организации, осуществляет почтовый обмен со всеми странами мира.

С тарифами на международные почтовые услуги, включая пересылку посылок, можно ознакомиться на сайте компании — www.pochta.uz.

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