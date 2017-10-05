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14:03 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане закроют один из самых востребованных региональных вузов

Деятельность Ферганского филиала Ташкентской медицинской академии будет поэтапно прекращена начиная с 2017/2018 учебного года.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Один из самых востребованных региональных вузов — Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии — будет закрыт, сообщает корреспондент Sputnik.

Соответствующее решение на днях утвердило правительство Узбекистана. Деятельность вуза будет поэтапно прекращена начиная с 2017/2018 учебного года. При этом студентам предоставят возможность закончить обучение в стенах филиала по тем направлениям образования, по которым они обучаются.

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Пока причины закрытия учебного заведения не оглашаются. Однако известно, что с таким предложением выступили министерства экономики и здравоохранения.

Напомним, что вуз был образован в 1998 году в качестве Ферганского филиала Второго Ташкентского государственного медицинского института. В 2005 году он обрел новую жизнь, превратившись в Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии.

На протяжении последних пяти лет он был в числе самых популярных региональных вузов у абитуриентов, что ярко демонстрировал жесткий конкурсный отбор — примерно 20 человек на одно место.

Однако будущим студентам не стоит расстраиваться, в 2017 году в стране появится сразу несколько высших учебных заведений топ-уровня. Так, например, в Ташкенте первых студентов примет американский университет Вебстер. В Алмалыке, на базе одного из государственных лицеев, откроется филиал Национального исследовательского технологического университета МИСиС (Московский институт стали и сплавов).

Кроме того, в Кашкадарьинской области создается подготовительный центр ташкентского филиала Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.

Всего в стране в ближайшее время планируется открыть пять новых высших учебных заведений и филиалов вузов, а также вечерние и заочные отделения по 12 направлениям обучения в 16 университетах и институтах.

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