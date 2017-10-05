Железная дорога Молдовы превратится в три АО

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik, Николай Костыркин. Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) будет подвергнута реструктуризации в течение последующих четырех лет — такое решение было принято на заседании правительства страны в среду.

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Пресс-служба правительства сообщает, что ЖДМ разделят на три акционерных общества, отвечающих за инфраструктуру, пассажирские и грузовые перевозки.

Хорошо это или плохо? Замдиректора ЖДМ Мирон Гагауз, который работает в этой сфере уже много лет, считает, что хорошо.

Он уточнил для Sputnik, что доля государства во всех трех АО будет составлять 100%. И, если АО, которые будут заниматься перевозками, можно будет со временем в целях повышения конкурентоспособности и, следовательно, улучшения качества обслуживания, передать в частные руки, то АО, отвечающее за инфраструктуру всегда будет оставаться государственным.

«Речь идет о перспективах вложения частного капитала, что может решить многие финансовые вопросы», — сказал Гагауз.

Логическим продолжением всех этих преобразований, уверены независимые эксперты, станет повышение цен на перевозки грузов и пассажиров, так как частным инвесторам захочется получить хоть какую-то прибыль с такого бюджетного направления как железная дорога.

Но правительство уже приняло такое решение, тем более, что, по словам Гагауза, так требует Еврокомиссия. А Молдова, взявшая курс на евроинтеграцию, приняла на себя обязательства подчиняться условиям структур в Брюсселе.