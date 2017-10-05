Железная дорога Молдовы превратится в три АО
Железная дорога в Молдове превратится в три АО, которые займутся отдельно инфраструктурой, пассажирами и грузами.
Железная дорога в Молдове превратится в три АО, которые займутся отдельно инфраструктурой, пассажирами и грузами.
КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik, Николай Костыркин. Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) будет подвергнута реструктуризации в течение последующих четырех лет — такое решение было принято на заседании правительства страны в среду.
Хорошо это или плохо? Замдиректора ЖДМ Мирон Гагауз, который работает в этой сфере уже много лет, считает, что хорошо.
Он уточнил для Sputnik, что доля государства во всех трех АО будет составлять 100%. И, если АО, которые будут заниматься перевозками, можно будет со временем в целях повышения конкурентоспособности и, следовательно, улучшения качества обслуживания, передать в частные руки, то АО, отвечающее за инфраструктуру всегда будет оставаться государственным.
«Речь идет о перспективах вложения частного капитала, что может решить многие финансовые вопросы», — сказал Гагауз.
Логическим продолжением всех этих преобразований, уверены независимые эксперты, станет повышение цен на перевозки грузов и пассажиров, так как частным инвесторам захочется получить хоть
Но правительство уже приняло такое решение, тем более, что, по словам Гагауза, так требует Еврокомиссия. А Молдова, взявшая курс на евроинтеграцию, приняла на себя обязательства подчиняться условиям структур в Брюсселе.
Насколько же упомянутая здесь Еврокомиссия заинтересована в укреплении и неразобщенности того, что с советских времен еще осталось в Молдове, — вопрос открытый.