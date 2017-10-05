В Самаре проходит неделя китайской культуры
В Самаре проходит неделя китайской культуры. Школьники постигают традиции этой страны. Сами учатся проводить чайные церемонии, знакомятся с театральным искусством и общаются с носителями языка.
В Самаре проходит неделя китайской культуры. Школьники постигают традиции этой страны. Сами учатся проводить чайные церемонии, знакомятся с театральным искусством и общаются с носителями языка.
Перед встречей с Сюй Го ребята выучили слова приветствия на китайском. Девушка уже десять лет живет в Самаре, получила здесь медицинское образование. Полученные знания собирается применять на практике в родной стране. А пока преподает китайский. О Поднебесной ученики начальной школы пока знают немного, в основном — из мультфильмов и роликов из интернета. Но ученица 4 класса Лиза Сульдина культурой Китая заинтересовалась всерьез, изучает язык и мечтает о путешествии в Шанхай.
Главный символ Китая — дракон. На занятиях ребята изучают все связанные с этим традиции. Неделя китайской культуры насыщена
Первое написанное вместе слово — «Китай». А впереди — творческая мастерская театра теней, уроки по созданию бумажного дракона и настоящая китайская чайная церемония.