В Самаре проходит неделя китайской культуры

Перед встречей с Сюй Го ребята выучили слова приветствия на китайском. Девушка уже десять лет живет в Самаре, получила здесь медицинское образование. Полученные знания собирается применять на практике в родной стране. А пока преподает китайский. О Поднебесной ученики начальной школы пока знают немного, в основном — из мультфильмов и роликов из интернета. Но ученица 4 класса Лиза Сульдина культурой Китая заинтересовалась всерьез, изучает язык и мечтает о путешествии в Шанхай.