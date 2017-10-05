Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Рената Литвинова и Земфира поженились
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Мужчина с отверткой набросился на картину Гитлера в музее в Сало
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
В тисках анорексии: как победить голодающего монстра?«Это же больше, чем просто не давать себе есть. Это означает не давать себе видеться с друзьями, не давать общаться с семьей»
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Эксперт объяснил, почему США не могут сбить ракеты КНДР – СМИ
Прозрачная блузка: Шпица показала фото - СМИ
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
15Стрельба в Лас-Вегасе
13:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ремонтные работы в подземном переходе на площади Революции Нижнего Новгорода выполнены на 40%

Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на директора подрядной организации Нарека Багдасаряна, в переходе на площади Революции в ходе ремонта будут облицованы керамогранитом стены, отремонтирован потолок, восстановлено освещение, полностью переделаны лестничные сходы, обустроена система водоотведения.

Продолжаются ремонтные работы и в других подземных переходах областного центра. Так, с переходе на площади Минина и Пожарского закончен первый этап: стены и колонны облицованы гранитом, отремонтированы решетки водоотведения, обновлено освещение.

В переходе на площади Лядова помимо косметического ремонта идет замена системы водоотвода, освещения, штукатурка и покраска стен и потолка, укреплена одна из несущих колонн.

Как отметил глава горадминистрации Сергей Белов, проводивший 5 октября выездное совещание, в этом году было принято решение не заниматься косметическим ремонтом пешеходных переходов, а обновить их капитально: заменить электропроводку, переоборудовать систему водоотведения, а там, где это необходимо, еще и укрепить конструкции. На эти цели выделено почти 50 млн. рублей, контракты заключены, на все объекты вышли подрядные организации.

«Ориентировочный срок окончания ремонта — конец ноября», — заявил Сергей Белов.

Ранее сообщалось, что до 12 октября перекрыта часть перехода на площади Лядова со стороны улицы Тимирязева в связи с проведением ремонтных работ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро
В Крыму массово изымают участки у собственников
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое публичное заявление
В ДТП в Чечне погибли пять человек
У короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор
Потерявшийся в Дубае кот нашелся спустя два месяца
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь