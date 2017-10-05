Ремонтные работы в подземном переходе на площади Революции Нижнего Новгорода выполнены на 40%

Продолжаются ремонтные работы и в других подземных переходах областного центра. Так, с переходе на площади Минина и Пожарского закончен первый этап: стены и колонны облицованы гранитом, отремонтированы решетки водоотведения, обновлено освещение.

В переходе на площади Лядова помимо косметического ремонта идет замена системы водоотвода, освещения, штукатурка и покраска стен и потолка, укреплена одна из несущих колонн.

Как отметил глава горадминистрации Сергей Белов, проводивший 5 октября выездное совещание, в этом году было принято решение не заниматься косметическим ремонтом пешеходных переходов, а обновить их капитально: заменить электропроводку, переоборудовать систему водоотведения, а там, где это необходимо, еще и укрепить конструкции. На эти цели выделено почти 50 млн. рублей, контракты заключены, на все объекты вышли подрядные организации.

«Ориентировочный срок окончания ремонта — конец ноября», — заявил Сергей Белов.