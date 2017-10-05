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17:52 (мск), источник: Аргументы и факты

Ученые: просмотр хоккея увеличивает риск развития проблем с сердцем

У фанатов во время игры сильно учащается сердечный ритм.

Ученые установили, что просмотр хоккея увеличивает риск развития проблем с сердцем. При этом наблюдения показали, что хоккей для болельщиков более опасен, чем футбол. Такие данные приводятся в статье, опубликованной в Canadian Journal of Cardiology.

По словам канадского медика Лейи Хэири, она и ее коллеги решили провести исследование после того, как обратили внимание на всплеск сердечных приступов во время одного из последних чемпионатов мира по футболу. Позже ученые выяснили, что причина сердечных болезней может быть связана с учащением сердцебиения у болельщиков во время просмотра матчей.

Хэири и ее коллеги также изучили аудиторию хоккейных болельщиков, они проследили за частотой пульса у нескольких десятков фанатов клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс», которые смотрели игры из дома по телевизору и которые регулярно ходили на матчи.

Выяснилось, что хоккей более опасен для здоровья болельщиков. Частота пульса даже у тех, кто смотрел игру из дома, вырастала на 75−80% во время просмотра и более чем вдвое увеличивалась у фанатов на стадионе. Ученые сравнили такие нагрузки на сердечно-сосудистую систему с нагрузками от физического труда.

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