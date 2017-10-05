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13:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Макет первого искусственного спутника Земли установили в аэропорту Иркутске

Макет первого искусственного спутника Земли, выполненный в натуральную величину, установили в аэропорту Иркутска.

Полусферы для макета изготовляли в Нижнем Новгороде, остальные детали спутника делали в областной столице на базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района, ребята в изготовлении ПС принимали активнейшее участие. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе аэропорта.

Маленький объект, сыгравший огромную роль в истории мировой науки, — первый искусственный спутник Земли. Его запустили на орбиту ровно 60 лет назад — 4 октября 1957 года.

«Теперь память об этом дне увековечена в стенах аэровокзала внутренних линий иркутского аэропорта. Авторами идеи являются инструктор по труду Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района Олег Шишмаков и директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. Всю жизнь Олег Шишмаков проработал в Иркутском объединенном авиаотряде и всю жизнь преподавал детям авиамоделирование, а отец Сергея Язева — Арктур Язев — вел прием первых радиосигналов первого спутника. По словам инструктора, диаметр спутника 600 мм и технологии такой глубокой штамповки в Иркутске не оказалось, поэтому полусферы изготовили в Нижнем Новгороде», — отметили в пресс-службе.

Объясняя, почему в Иркутске должен быть установлен макет первого спутника, авторы пояснили: астрономическая обсерватория ИГУ на улице Советской была площадкой наблюдения за первым спутником Земли.

4 октября 1957 года, через несколько часов после запуска, спутник был замечен учеными обсерватории ИГУ. Иркутск первым передал в Москву сигнал о том, что спутник на орбите.

Историю создания уже не макета, а самого спутника, собравшимся в аэровокзале рассказал известный иркутский ученый, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Дополнением праздника и его украшением стали мастер-классы по изготовлению моделей космических ракет. Для всех желающих занятия провели сотрудники и воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района. Также работали интерактивные площадки, их помогли организовать музей занимательной науки «Экспериментарий», Иркутский планетарий и музей оптических иллюзий «Фантаст». Поддержали тон и повара иркутского кафе «Самолет», угощавшие всех присутствующим «космическим» питанием.

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