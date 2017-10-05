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13:51 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинцев предупредили об опасном для здоровья смоге 5—6 октября

Первая степень экологической опасности, по предварительным данным, сохранится до 11 часов 6 октября.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), способствующих скоплению в приземном слое атмосферы вредных примесей, объявлено в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 19 часов 5 октября до 11 часов 6 октября в городе прогнозируется опасный для здоровья смог.

«В связи с не благоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», — говорится в сообщении.

Промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС советует населению употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски, не выходить из дома без серьезной причины. Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.

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