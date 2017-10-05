Челябинцев предупредили об опасном для здоровья смоге 5—6 октября

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), способствующих скоплению в приземном слое атмосферы вредных примесей, объявлено в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 19 часов 5 октября до 11 часов 6 октября в городе прогнозируется опасный для здоровья смог.

«В связи с не благоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», — говорится в сообщении.