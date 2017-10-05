В Крыму не будут закрывать малокомплектные школы — Гончарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму оптимизируют малокомплектные школы, количество учеников в которых не превышает ста человек, но вопрос об их закрытии не стоит.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму оптимизируют малокомплектные школы, количество учеников в которых не превышает ста человек, но вопрос об их закрытии не стоит.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила министр образования, науки и молодежи Республики Наталья Гончарова.
По ее данным, на сегодняшний день из 539 школ, которые работают в Крыму, более 150-ти — малокомплектные. Все они находятся в сельской местности.
«Работать с такими школами нужно на предмет качества содержания образования. Задача номер один, которая стоит перед министерством, — это необходимость преподавания всех предметов высококвалифицированными учителями, возможность переходить на модульные системы, чтобы привлекать учителей из города, оптимизация штатного расписания, потому что нагрузка на учителей небольшая, в классе бывает
Кроме того, на полуострове появится 54 новых детских сада, 8 из них уже реконструируют.
«В этом году мы ожидаем ввод, минимум, 17 объектов дошкольного образования, а в следующем году будут вводиться и новые школы», — уточнила Гончарова.