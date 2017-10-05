В Крыму не будут закрывать малокомплектные школы — Гончарова

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила министр образования, науки и молодежи Республики Наталья Гончарова.

По ее данным, на сегодняшний день из 539 школ, которые работают в Крыму, более 150-ти — малокомплектные. Все они находятся в сельской местности.

«Работать с такими школами нужно на предмет качества содержания образования. Задача номер один, которая стоит перед министерством, — это необходимость преподавания всех предметов высококвалифицированными учителями, возможность переходить на модульные системы, чтобы привлекать учителей из города, оптимизация штатного расписания, потому что нагрузка на учителей небольшая, в классе бывает три-четыре, максимум, девять человек. Есть вопросы правильного начисления зарплаты с точки зрения достижения целевых показателей. Есть школы, в которых технический персонал по количеству приравнен к педагогическому. Определенная оптимизация предстоит, но речь не идет о ликвидации ни единой школы в Крыму», — подчеркнула министр.

Глава ведомства также добавила, что в рамках ФЦП в Республике планируют построить восемь новых школ, четыре из которых находятся в процессе реконструкции.

Кроме того, на полуострове появится 54 новых детских сада, 8 из них уже реконструируют.