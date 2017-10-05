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16:03 (мск), источник: Noi.md

Гаргалык и его жена задержаны на 30 суток

Предприниматель Андрей Гаргалык, его жена и их сообщник, подозреваемые в уклонении от уплаты налогов, были задержаны на 30 суток, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Задержание произошло в результате обысков, проведенных 2 октября.

В ходе расследования было установлено, что с 2007 года по сегодняшний день администрация одного из кишиневских отелей, посредством ряда оффшорных компаний, чьими учредителями они являются, и через ряд фирм-фантомов отмывала денежные средстванезаконного происхождения, которые были вложены в строительство недвижимости. Тем самым государственному бюджету был нанесенущерб путем неуплаты подоходного налога на общую сумму 3 791 277 леев и НДС на сумму 6 318 795 леев.

Кроме того, с 2007 года по настоящее время администрация отеля использовала преступную схему отмывания денег через предприятия, зарегистрированные на территории Республики Молдова, а также через предприятия-фантомы. В результате государственному бюджету был нанесен ущерб путем неуплаты подоходного налога в размере 3 415 248 леев и НДС на общую сумму 5 692 080 леев.

В ходе обысков в помещениях отеля и по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты денежные средства, неучтенные в бухгалтерской документации; акты двойной бухгалтерии в бумажном варианте и электронном формате, которые демонстрируют экономические отношения с оффшорными предприятиями; подозрительные контракты о переводе денежных средств от оффшорных компаний; печати, принадлежащие оффшорным компаниям; черновые записи с различной информацией;электронные носители информации (ноутбук, жесткие диски, флэшки и т. д.).

Такие преступления наказываются лишением свободы на срок до шести лет или штрафом в размере от 3350 до 5350 условных единиц, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 4 000 до 7 000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или ликвидацией юридического лица.

На имена трех подозреваемых выдан ордер на арест на 30 суток.

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