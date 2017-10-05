Гаргалык и его жена задержаны на 30 суток
Предприниматель Андрей Гаргалык, его жена и их сообщник, подозреваемые в уклонении от уплаты налогов, были задержаны на 30 суток, отмечает NOI.md.
Предприниматель Андрей Гаргалык, его жена и их сообщник, подозреваемые в уклонении от уплаты налогов, были задержаны на 30 суток, отмечает NOI.md.
Задержание произошло в результате обысков, проведенных 2 октября.
В ходе расследования было установлено, что с 2007 года по сегодняшний день администрация одного из кишиневских отелей, посредством ряда оффшорных компаний, чьими учредителями они являются, и через ряд
Кроме того, с 2007 года по настоящее время администрация отеля использовала преступную схему отмывания денег через предприятия, зарегистрированные на территории Республики Молдова, а также через
В ходе обысков в помещениях отеля и по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты денежные средства, неучтенные в бухгалтерской документации; акты двойной бухгалтерии в бумажном варианте и электронном формате, которые демонстрируют экономические отношения с оффшорными предприятиями; подозрительные контракты о переводе денежных средств от оффшорных компаний; печати, принадлежащие оффшорным компаниям; черновые записи с различной информацией;электронные носители информации (ноутбук, жесткие диски, флэшки
Такие преступления наказываются лишением свободы на срок до шести лет или штрафом в размере от 3350 до 5350 условных единиц, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 4 000 до 7 000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или ликвидацией юридического лица.
На имена трех подозреваемых выдан ордер на арест на 30 суток.