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14:03 (мск), источник: Вести - Красноярск

Коммунальный автопарк Красноярска переходит на зимний режим

Сегодня прошла проверка готовности на случай осадков. Вместе с новой техникой общее число на балансе города составляет 262 единицы.

Источник: Вести - Красноярск

Но в экстренных ситуациях будут привлекать и дополнительные силы.

«Ежегодно мы подписываем дополнительные соглашения с предприятиями и организациями города. До ста единиц в случае сильного снегопада мы дополнительно привлекаем из других предприятий и организаций», — сообщил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

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