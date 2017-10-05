Коммунальный автопарк Красноярска переходит на зимний режим
Сегодня прошла проверка готовности на случай осадков. Вместе с новой техникой общее число на балансе города составляет 262 единицы.
Сегодня прошла проверка готовности на случай осадков. Вместе с новой техникой общее число на балансе города составляет 262 единицы.
Но в экстренных ситуациях будут привлекать и дополнительные силы.
«Ежегодно мы подписываем дополнительные соглашения с предприятиями и организациями города. До ста единиц в случае сильного снегопада мы дополнительно привлекаем из других предприятий и организаций», — сообщил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.