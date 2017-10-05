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14:07 (мск), источник: Сибинформ.com

Новый путепровод станет альтернативой железнодорожному переезду на участке Чуна — Сосновые Родники ВСЖД

В рамках работы специально созданной на Восточно-Сибирской железной дороге комиссии по обследованию железнодорожных переездов в поселке Чунский состоялась встреча представителей магистрали и администрации Чунского района.

Источник: Reuters

В ходе диалога была достигнута договоренность о закрытии железнодорожного переезда на 140 км участка Чуна — Сосновые Родники ВСЖД. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций ВСЖД — филиал ОАО «РЖД». Соглашение было заключено с учётом того, что у жителей п. Чунский появится альтернативная возможность проезда. По словам представителя администрации Чунского района Дмитрия Чистякова, к 30 октября 2017 г. в рамках строительства автомобильной дороги Чуна — Братск будет сдан в эксплуатацию новый путепровод.

По окончанию строительства мостового сооружения начнется процедура согласования закрытия железнодорожного переезда Чуна — Сосновые Родники.

Как отмечают специалисты дирекции инфраструктуры, этот переезд является аварийно-опасным. Так, 22 декабря 2016 года здесь произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил проезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом. Столкновения избежать не удалось. Принятое решение о закрытии позволит обеспечить безопасность движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

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