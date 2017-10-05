Новый путепровод станет альтернативой железнодорожному переезду на участке Чуна — Сосновые Родники ВСЖД

В ходе диалога была достигнута договоренность о закрытии железнодорожного переезда на 140 км участка Чуна — Сосновые Родники ВСЖД. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций ВСЖД — филиал ОАО «РЖД». Соглашение было заключено с учётом того, что у жителей п. Чунский появится альтернативная возможность проезда. По словам представителя администрации Чунского района Дмитрия Чистякова, к 30 октября 2017 г. в рамках строительства автомобильной дороги Чуна — Братск будет сдан в эксплуатацию новый путепровод.