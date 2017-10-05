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14:03 (мск), источник: Новости Перми

Минздрав: вопрос о закрытии Дома ребёнка только обсуждается

На днях общественности стало известно, что специализированный Дом ребёнка закрывается по причине того, что расходы на медицинское учреждение в 2018 году в бюджете не заложены. 102 маленьких пациента рискуют остаться без должного ухода.

В Министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали данную ситуацию:

— На сегодняшний день вопрос о закрытии Дома ребёнка только обсуждается. Окончательное решение зависит во многом от экспертного заключения ведомств, занимающихся защитой прав детей, а также представителей общественности.

Ведомство сообщает, что окончательное решение будет принято исходя из интересов детей. Если Дом Ребёнка закроют, сотрудники будут трудоустроены в другие медицинские учреждения города Перми.

Напомним, что сотрудники специализированного учреждения составили петицию в адрес губернатора Пермского края, в которой просят защитить права больных детей.

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