Минздрав: вопрос о закрытии Дома ребёнка только обсуждается

В Министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали данную ситуацию:



— На сегодняшний день вопрос о закрытии Дома ребёнка только обсуждается. Окончательное решение зависит во многом от экспертного заключения ведомств, занимающихся защитой прав детей, а также представителей общественности.



Ведомство сообщает, что окончательное решение будет принято исходя из интересов детей. Если Дом Ребёнка закроют, сотрудники будут трудоустроены в другие медицинские учреждения города Перми.



Напомним, что сотрудники специализированного учреждения составили петицию в адрес губернатора Пермского края, в которой просят защитить права больных детей.