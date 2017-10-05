В Севастополе определились со стоимостью платных парковок

Источник: РИА "Новости"

«Устанавливается стоимость парковки в размере 35 рублей за 1 час. Парковка является платной с 8.00 до 20.00. В субботу и воскресенье парковка бесплатная», — отметил директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Первые платные парковки появятся в центральной части Севастополя. Перед их запуском систему должны опробовать на экспериментальном участке в Балаклаве.

Одно из условий организации платных парковок в Севастополе — создание альтернативных площадок для бесплатной парковки. Количество платных и бесплатных мест должны быть равным. Также необходимо принять нормативную базу о штрафах за неуплату платной парковки.

«Дата ввода парковок определяется отдельным распоряжением правительства», — подчеркнул Титов, который не назвал плановые сроки по запуску проекта.