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13:59 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе определились со стоимостью платных парковок

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости (Крым). Стоимость платных парковок в Севастополе составит 35 рублей за час. Такое решение было принято в четверг на заседании правительства города.

Источник: РИА "Новости"

«Устанавливается стоимость парковки в размере 35 рублей за 1 час. Парковка является платной с 8.00 до 20.00. В субботу и воскресенье парковка бесплатная», — отметил директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Первые платные парковки появятся в центральной части Севастополя. Перед их запуском систему должны опробовать на экспериментальном участке в Балаклаве.

Одно из условий организации платных парковок в Севастополе — создание альтернативных площадок для бесплатной парковки. Количество платных и бесплатных мест должны быть равным. Также необходимо принять нормативную базу о штрафах за неуплату платной парковки.

«Дата ввода парковок определяется отдельным распоряжением правительства», — подчеркнул Титов, который не назвал плановые сроки по запуску проекта.

В центре Севастополя планируется организовать около тысячи платных парковочных мест.

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