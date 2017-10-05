Севастополь отправит 145 срочников на материк
Новобранцы попадут в
Новобранцы попадут в
В Севастополе 18 октября начнется отправка призывников на срочную службу на материк.
— 145 новобранцев распределят по частям, которые находятся в Московской и Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском крае, — сообщили «Комсомольской правде — Крым» в военном комиссариате Севастополя. — Для сравнения, весной на материк отправили 10 севастопольцев. Служить ребята будут в
Из Крыма на службу в Ростов и Подмосковье попадут 500 человек. Отправка начнется после 10 ноября и завершится до 20 декабря.
Напомним, осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря. За это время на срочную службу отправят две тысячи жителей республики и 400 из