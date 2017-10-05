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15:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Севастополь отправит 145 срочников на материк

Новобранцы попадут в Воздушно-десантные и сухопутные войска.

В Севастополе 18 октября начнется отправка призывников на срочную службу на материк.

— 145 новобранцев распределят по частям, которые находятся в Московской и Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском крае, — сообщили «Комсомольской правде — Крым» в военном комиссариате Севастополя. — Для сравнения, весной на материк отправили 10 севастопольцев. Служить ребята будут в Воздушно-десантных войсках, Сухопутных войсках, Воздушно-космических силах и в войсках Росгвардии. Во время весеннего призыва служить на материк отправили 10 севастопольцев.

Из Крыма на службу в Ростов и Подмосковье попадут 500 человек. Отправка начнется после 10 ноября и завершится до 20 декабря.

Напомним, осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря. За это время на срочную службу отправят две тысячи жителей республики и 400 из города-героя. Основная часть попадет на Черноморский флот.

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