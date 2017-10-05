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14:20 (мск), источник: РБК

Мужчина с отверткой набросился на картину Гитлера в музее города Сало

В итальянском городе Сало 40-летний мужчина с отверткой набросился на картину Адольфа Гитлера, выставленную в местном музее. Об этом журналу BresciaOggi рассказал художественный руководитель музея Джованни Леттини.

Инцидент произошел 3 октября в музее «MuSa di Salo». Посетитель заплатил за входной билет €14, после чего начал бегать по залам с криками «где эта чертова картина?». Мужчину остановили охранники, поэтому он не успел причинить вред картине, уточнил Леттини.

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Картина Гитлера была выставлена на выставке «Музей безумия», открывшейся в городе Сало 10 марта. Раньше полотно, принадлежащее немецкому коллекционеру, нигде не выставлялась, уточняет Corriere della Sera. Всего на выставке представлены 200 картин, скульптур и инсталяций, посвыщенных безумию или созданных душевнобольными. В частности, там есть работы Винсента Ван Гога и Антонио Лигабуэ. ​ Выставка продлится до 16 ноября.

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В марте на аукционе в Великобритании фотоальбом с личными фотографиями Гитлера продали за $41 тыс. Альбом нашли в 1945 году в спальне Евы Браун в бункере Гитлера.

В 2015 г. аукционный дом Weidler продал картины Гитлера за €400 тыс. Самой дорогой оказалось изображение замка Нойшванштайн в Баварии, ее отдали за €100 тыс.

В юности Гитлер увлекался рисованием и дважды пытался поступить в Венскую академию искусств. Ему это не удалось, поскольку он проваливал экзамены.

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