Мужчина с отверткой набросился на картину Гитлера в музее города Сало

Инцидент произошел 3 октября в музее «MuSa di Salo». Посетитель заплатил за входной билет €14, после чего начал бегать по залам с криками «где эта чертова картина?». Мужчину остановили охранники, поэтому он не успел причинить вред картине, уточнил Леттини.

Картина Гитлера была выставлена на выставке «Музей безумия», открывшейся в городе Сало 10 марта. Раньше полотно, принадлежащее немецкому коллекционеру, нигде не выставлялась, уточняет Corriere della Sera. Всего на выставке представлены 200 картин, скульптур и инсталяций, посвыщенных безумию или созданных душевнобольными. В частности, там есть работы Винсента Ван Гога и Антонио Лигабуэ. ​ Выставка продлится до 16 ноября.

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В марте на аукционе в Великобритании фотоальбом с личными фотографиями Гитлера продали за $41 тыс. Альбом нашли в 1945 году в спальне Евы Браун в бункере Гитлера.

В 2015 г. аукционный дом Weidler продал картины Гитлера за €400 тыс. Самой дорогой оказалось изображение замка Нойшванштайн в Баварии, ее отдали за €100 тыс.