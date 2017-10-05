Южноуралец создает точные копии грузовиков и самолетов из дерева
В его активах — боинги, грузовики. Но этот человек не миллионер.
В его активах — боинги, грузовики. Но этот человек не миллионер.
Вот он, современный папа Карло. В своей «каморке» —
«Детали я начинал считать, до 70 дошел в некоторых моделях. Там полностью все деревянное, клеится все, обрабатывается маслом», — делится Анатолий Привалов, мастер.
В гости к Анатолию друзья приходят не с пустыми руками. Казалось бы, простые деревяшки могут стать материалом для нового шедевра мастера. Кстати, на одно изделие уходит несколько сортов древесины. Дуб лучше для колес, радиаторов или руля. А для кузова или кабины нужно
«Это самосвал, в простонародье — “совок”, — показывает Анатолий Привалов. — Поднимается кузов, открывается задний борт, естественно, крутятся колеса».
Талант у Анатолия проснулся, когда пришел очередной экономический кризис, девять лет назад. Под Новый год мужчина оказался без денег, на работе задержали зарплату. А дома подарка ждал шестилетний сын. Вот и пришлось креативить на ходу. Через пару недель был готов паровоз. Сегодня на такой уйдет примерно четыре дня. Хотя простые модели уже не прельщают мастера. Перешел на авиацию. Знакомый попросил смастерить Як. Но это оказалось слишком просто для Анатолия. Замахнулся сразу на аналог первого боинга. Вышел как настоящий, только что не летает, шутит мастер.
«Хочу “Илью Муромца” сделать, — признается Анатолий Привалов. — Это сложнейшая четырехмоторная машина. Это я так, мечтаю!».
Горячая пора у
Юлия Габдрахманова, Наталья Радько, Сергей Милютин.