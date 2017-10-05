Южноуральским педагогам вручили премии губернатора
В международный День учителя лучшим преподавателям Челябинской области традиционно вручают премии.
В международный День учителя лучшим преподавателям Челябинской области традиционно вручают премии.
Сегодня, 5 октября, в резиденции губернатора 50
Премия губернатора работникам образования вручается с 1998 года. За это время ее получателями стали более 1 700 педагогов. А в этом году на церемонии наградили также финалистов первого в регионе конкурса «Лидер в образовании». Руководители разного уровня — от детских садов, школ и профсоюзных «первичек», до начальников управлений образования целых муниципалитетов, полгода соревновались в профессиональном мастерстве.
Из 34 участников первого заочного тура до финала дошли пятеро, а победителем стала директор 142 челябинского лицея Светлана Сергеева. Организаторы решили сделать этот конкурс ежегодным.