Южноуральским педагогам вручили премии губернатора

Премия губернатора работникам образования вручается с 1998 года. За это время ее получателями стали более 1 700 педагогов. А в этом году на церемонии наградили также финалистов первого в регионе конкурса «Лидер в образовании». Руководители разного уровня — от детских садов, школ и профсоюзных «первичек», до начальников управлений образования целых муниципалитетов, полгода соревновались в профессиональном мастерстве.