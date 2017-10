Нобелевскую премию по литературе получит Кадзуо Исигуро

Кадзуо Исигуро родился в 1954 году в Нагасаки. Когда будущему писателю было пять лет, его семья переехала в Великобританию, где Исигуро вырос и получил высшее образование. Успех Исигуро принесла первая же его книга — роман «Там, где в дымке холмы» (A Pale View of Hills, 1982, русск. пер. Сергея Сухарева, 2007 год). Действие своего следующего романа, «Художник зыбкого мира» (An Artist of the Floating World, 1986, русск. пер. Ирины Тогоевой, 2007 год), автор снова поместил в послевоенный Нагасаки. Самым известным его романом этого периода стала книга «Остаток дня» (The Remains of the Day, 1989, русск. пер. Владимира Скороденко, 2007 г.). В основу его сюжета были положены воспоминания дворецкого, всю жизнь безупречно прослужившего английскому лорду.