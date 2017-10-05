Нобелевскую премию по литературе получит Кадзуо Исигуро

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Им стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Об этом было объявлено на церемонии в Стокгольме, где находится Шведская королевская академия наук, присуждающая премию. Прямая трансляция объявления победителя ведется на сайте Нобелевского комитета.

Премию Исигуро вручили за то, что он «в романах большой эмоциональной силы раскрыл пропасть, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром».

Кадзуо Исигуро родился в 1954 году в Нагасаки. Когда будущему писателю было пять лет, его семья переехала в Великобританию, где Исигуро вырос и получил высшее образование. Успех Исигуро принесла первая же его книга — роман «Там, где в дымке холмы» (A Pale View of Hills, 1982, русск. пер. Сергея Сухарева, 2007 год). Действие своего следующего романа, «Художник зыбкого мира» (An Artist of the Floating World, 1986, русск. пер. Ирины Тогоевой, 2007 год), автор снова поместил в послевоенный Нагасаки. Самым известным его романом этого периода стала книга «Остаток дня» (The Remains of the Day, 1989, русск. пер. Владимира Скороденко, 2007 г.). В основу его сюжета были положены воспоминания дворецкого, всю жизнь безупречно прослужившего английскому лорду.

Впоследствии в творчестве Исигуро стали появляться элементы фантастики, как, например, в знаменитом романе-антиутопии «Не отпускай меня» (2005, русск. пер. Леонида Мотылева, 2009 год). В 2009 году у писателя вышел сборник рассказов «Ноктюрны: пять историй о музыке и сумерках» (2009, рус. пер. Александра Гузмана, 2010 год). Последняя крупная работа Кадзио Исигуро — роман «Погребенный великан» (2015, рус. пер. Марии Нуязиной, 2016 год).

В 2016 году лауреатом премии стал американский поэт и певец Боб Дилан. Ему вручили премию с формулировкой: «За создание новых средств поэтической выразительности в рамках великой американской песенной традиции». За свою творческую карьеру Дилан опубликовал несколько сборников стихов, но мировую славу ему обеспечили исполняемые со сцены песни. Дилан получил двенадцать статуэток «Грэмми», в 2001 году — премию Американской киноакадемии «Оскар» за лучшую песню к фильму, а в 2008 году музыкант и исполнитель был награжден престижной Пулитцеровской премией с формулировкой «за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями исключительной поэтической силы».

Количество созданных им сверхпопулярных хитов исчисляется десятками, а его музыка и тексты песен оказали влияние на многих современных и уже ушедших музыкантов, включая таких, как Джон Леннон, Джимми Хендрикс, Эрик Клэптон и др. Дилан известен как первый крупный музыкант современной Америки, сделавший популярную песню средством для разговора о серьезных общественных проблемах.

Годом ранее лауреатом Нобелевской премии по литературе присудили писательнице из Белоруссии Светлане Алексиевич — за ее «многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству нашего времени». Алексиевич известна как автор документальной прозы на русском языке — таких книг, как «У войны неженское лицо» (1984, воспоминания женщин, прошедших через Великую Отечественную войну), «Цинковые мальчики» (1989, воспоминания ветеранов войны в Афганистане), «Чернобыльская молитва» (1997, о ветеранах ликвидации Чернобыльской катастрофы) и др.

Основатель премии Альфред Нобель распорядился ежегодно награждать современного автора, «создавшего наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности». Первая Нобелевская премия по литературе была присуждена в 1901 году, ее лауреатом стал французский поэт и эссеист Сюлли Прюдом. Полный список лауреатов Нобелевской премии по литературе можно посмотреть на ее сайте.