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15:30 (мск), источник: РИА Новости

Соцсеть «Одноклассники» запустила специальное приложение к Дню учителя

МОСКВА, 05 окт — РИА Новости. 5 октября, в День учителя, в «Одноклассниках» появились специальные инструменты, с помощью которых жители России могут поздравить и поблагодарить своих учителей, сообщает пресс-служба социальной сети.

Источник: РИА Новости

В частности, «ОК» запустили специальное приложение «День учителя», которое позволяет загрузить свою школьную фотографию и вписать имя любимого педагога, после чего приложение публикует снимок с благодарностью в качестве основного фото профиля.

Также в этот день пользователи могут пройти тест «Какой ты ученик» и рассказать своим друзьям, какими они были одноклассниками, хорошо ли учили уроки и какие оценки получали в школе.

Проекты на тему образования пользуются большой популярностью в «Одноклассниках». Так, издание Arzamas проводило в соцсети онлайн-уроки по разным дисциплинам, а также тест на знание истории времен Петра I, в котором приняло участие более миллиона пользователей, а трансляции проекта «Интеллекции», изданий «Мел» и The Question собирают в социальной сети сотни тысяч просмотров.

5 октября — Международный день учителя
Во время загрузки произошла ошибка.
13:12 (мск)© Ньюстюб
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