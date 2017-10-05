Соцсеть «Одноклассники» запустила специальное приложение к Дню учителя

В частности, «ОК» запустили специальное приложение «День учителя», которое позволяет загрузить свою школьную фотографию и вписать имя любимого педагога, после чего приложение публикует снимок с благодарностью в качестве основного фото профиля.
Также в этот день пользователи могут пройти тест «Какой ты ученик» и рассказать своим друзьям, какими они были одноклассниками, хорошо ли учили уроки и какие оценки получали в школе.
Проекты на тему образования пользуются большой популярностью в «Одноклассниках». Так, издание Arzamas проводило в соцсети онлайн-уроки по разным дисциплинам, а также тест на знание истории времен Петра I, в котором приняло участие более миллиона пользователей, а трансляции проекта «Интеллекции», изданий «Мел» и The Question собирают в социальной сети сотни тысяч просмотров.