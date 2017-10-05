Соцсеть «Одноклассники» запустила специальное приложение к Дню учителя

Источник: РИА Новости

В частности, «ОК» запустили специальное приложение «День учителя», которое позволяет загрузить свою школьную фотографию и вписать имя любимого педагога, после чего приложение публикует снимок с благодарностью в качестве основного фото профиля.

Также в этот день пользователи могут пройти тест «Какой ты ученик» и рассказать своим друзьям, какими они были одноклассниками, хорошо ли учили уроки и какие оценки получали в школе.