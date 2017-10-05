Пациенты могут поставить оценки всем больницам Прикамья

Всего будет проверено больше 240 мест предоставления услуг в 146 учреждениях здравоохранения по всему региону. Пройти анкетирование, оценить работу местных медорганизаций и сделать результат максимально объективным может любой желающий (для этого необходимо заполнить анкету в электронном виде, пройдя по ссылке и выбрав ту больницу, где вы были).

Исследование проводит Центр ГРАНИ при поддержке краевого минздрава и под контролем его общественного совета. Основная цель — выяснить реальную удовлетворенность людей медицинской помощью, то есть понять — насколько жителям конкретного района, города или поселка удобно пользоваться услугами местных больниц. И сделать конкретные предложения по улучшению ситуации.

Исследователи проверят благоустройство и доступность медорганизаций для людей с особыми потребностями, работу сайтов, обращение медперсонала с пациентами, время ожидания записи на прием и так далее. Для этого по каждой больнице будут проведены натурные наблюдения, эксперименты, опросы пациентов.

«Каждый может повлиять на то, насколько объективной и полезной будет эта оценка, — отмечает председатель общественного совета при минздраве Пермского края Дмитрий Жебелев. — И на то, какие улучшения будут рекомендованы каждой больнице. А вот на данные электронных анкет не могут повлиять ни учреждения, ни местное министерство. Ответы пациентов сразу уходят в минздрав РФ, откуда поступают только готовые результаты. И чем больше людей заполнит анкеты — тем более правдивой окажется оценка больниц».