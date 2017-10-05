Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Рената Литвинова и Земфира поженились
Секс сокращает жизнь
Мужчина с отверткой набросился на картину Гитлера в музее в Сало
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Эксперт объяснил, почему США не могут сбить ракеты КНДР – СМИ
Прозрачная блузка: Шпица показала фото - СМИ
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
15Стрельба в Лас-Вегасе
14:32 (мск), источник: NewsKo

Пациенты могут поставить оценки всем больницам Прикамья

В Пермском крае стартовала независимая оценка медицинских организаций.

Всего будет проверено больше 240 мест предоставления услуг в 146 учреждениях здравоохранения по всему региону. Пройти анкетирование, оценить работу местных медорганизаций и сделать результат максимально объективным может любой желающий (для этого необходимо заполнить анкету в электронном виде, пройдя по ссылке и выбрав ту больницу, где вы были).

Исследование проводит Центр ГРАНИ при поддержке краевого минздрава и под контролем его общественного совета. Основная цель — выяснить реальную удовлетворенность людей медицинской помощью, то есть понять — насколько жителям конкретного района, города или поселка удобно пользоваться услугами местных больниц. И сделать конкретные предложения по улучшению ситуации.

Исследователи проверят благоустройство и доступность медорганизаций для людей с особыми потребностями, работу сайтов, обращение медперсонала с пациентами, время ожидания записи на прием и так далее. Для этого по каждой больнице будут проведены натурные наблюдения, эксперименты, опросы пациентов.

«Каждый может повлиять на то, насколько объективной и полезной будет эта оценка, — отмечает председатель общественного совета при минздраве Пермского края Дмитрий Жебелев. — И на то, какие улучшения будут рекомендованы каждой больнице. А вот на данные электронных анкет не могут повлиять ни учреждения, ни местное министерство. Ответы пациентов сразу уходят в минздрав РФ, откуда поступают только готовые результаты. И чем больше людей заполнит анкеты — тем более правдивой окажется оценка больниц».

По результатам исследования эксперты составят рейтинг медучреждений края и дадут рекомендации главным врачам и местному минздраву по улучшению работы каждой из них. Увидеть эти итоги также смогут все желающие жители Прикамья.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Дискриминация и реабилитация
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро
В Крыму массово изымают участки у собственников
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое публичное заявление
В ДТП в Чечне погибли пять человек
У короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор
Потерявшийся в Дубае кот нашелся спустя два месяца
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь