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14:25 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области запустили «горячую линию» по профилактике гриппа

Жители региона могут узнать, как защититься от гриппа, не вредна ли прививка и как уберечь детей от заболевания.

Управление Роспотребнадзора организовало «горячую линию» по профилактике гриппа в преддверии ежегодного эпидемического сезона.

Как пояснили в ведомстве, специалисты будут консультировать всех желающих по телефону, а также в консультационных пунктах по вопросам профилактики инфекционного заболевания.

Специалисты расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как подготовиться к вакцинации, возможно ли совместить вакцину с другими прививками, как пользоваться масками и уберечься от заболеваний.

Также сотрудники ведомства готовы проконсультировать родителей, как защитить детей от простуды, ОРВИ и гриппа.

Консультация жителей региона продлится до 16 октября.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, вакцинация против гриппа снижает риск заболевания, а в случае заражения предотвращает развитие тяжелых опасных осложнений. Профилактика в виде защиты особенно требуется пожилым людям, детям, беременным женщинам, страдающим хроническими заболеваниями такими как бронхиальная астма, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

Напомним, случаи заболевания гриппом пока не зарегистрированы в Омской области, однако судя по опыту прошлого года, инфекция придет в регион позже — зимой.

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