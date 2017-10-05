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17:21 (мск), источник: "Российская газета"

Поклонница «Ростова» покорила вулкан Килиманджаро

Болельщица футбольного клуба «Ростов» Виктория Суржикова покорила самую высокую точку Африки — вулкан Килиманджаро. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«На высоте 5895 метров Виктория сфотографировалась с шарфом нашего клуба и передала привет всем болельщикам желто-синих», — говорится в официальном сообщении ФК «Ростов».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что донские фанаты славятся своей преданностью к команде и стремятся демонстрировать свою любовь неординарными поступками.

Например, в марте во время матча «Ростов» — «Манчестер Юнайтед», который завершился со счетом 1:1, они подарили английским болельщикам специальные пледы, чтобы они не замерзли на трибунах.

В итоге футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» поблагодарил ростовских болельщиков за гостеприимство и теплый прием, оказанный фанатам «красных дьяволов». «Большое спасибо ФК “Ростов” и их сторонникам за столь теплый прием», — было написано в официальном Twitter английской команды.

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