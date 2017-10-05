Поклонница «Ростова» покорила вулкан Килиманджаро

«На высоте 5895 метров Виктория сфотографировалась с шарфом нашего клуба и передала привет всем болельщикам желто-синих», — говорится в официальном сообщении ФК «Ростов».

Отметим, что донские фанаты славятся своей преданностью к команде и стремятся демонстрировать свою любовь неординарными поступками.

Например, в марте во время матча «Ростов» — «Манчестер Юнайтед», который завершился со счетом 1:1, они подарили английским болельщикам специальные пледы, чтобы они не замерзли на трибунах.