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17:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

Вход в новый музей «Россия — Моя история» три дня будет бесплатным

Интерактивный музей «Россия — Моя история», открытие которого состоится 6 октября, в течение трех дней будет работать бесплатно.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, вход будет свободным для всех желающих 6, 7 и 8 октября. В эти же дни здесь организуют специальную развлекательную программу, рядом с новым объектом будут работать уличные концертные площадки.

Напомним, интерактивный музей «Россия — Моя история» располагается пойме реки Царицы. Его площадь — 7000 квадратных метров. Музей включает в себя четыре раздела — «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — Моя история. 1945−2016 года», которые объединяют 42 исторических периода. При этом с традиционными музеями он имеет мало общего — экспонатов как таковых тут нет. Территория оборудована сенсорными экранами и аудиогидами, голограммами, лайтбоксами, проекционный купол транслирует на видеопанели трехмерные исторические реконструкции. Изучать историю от Рюриковичей до нашего временит можно самым привычным в наш век смартфонов способом — просто касаясь интересных разделов и объектов рукой.

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