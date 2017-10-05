Облдума отказала общественникам в создании зелёного пояса под Калининградом

Источник: Калининград.Ru

Депутаты Облдумы отказали общественникам в создании лесопаркового зелёного пояса в посёлке Холмогоровка Зеленоградского округа. Об этом сообщила спикер регионального парламента Марина Оргеева на заседании в четверг, 5 октября. По её словам, соответствующее постановление было принято методом опроса парламентариев.

С предложением создать лесопарковый зелёный пояс в посёлке Холмогоровка выступили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. По их словам, весной 2016 года к ним обратились местные жители с жалобой на то, что в парке спиливают деревья для дальнейшей застройки.

Как установила прокуратура, в 2007 году бывший глава администрации Зеленоградского округа сформировал на этой территории три отдельных участка. В 2015 году местный совет депутатов незаконно изменил назначение земель под застройку индивидуальными жилыми домами. Собственник одного из трёх участков получил разрешение на вырубку 21 дерева и успел спилить 17 редких буков, возраст которых насчитывает более 200 лет. Впоследствии суд признал порубочный билет недействительным.

Активисты посчитали, что парк в Холмогоровке требует дополнительной законодательной защиты, и попросили Общественную палату направить в Думу ходатайство о создании лесопаркового зелёного пояса. Вместе с тем эколог Феликс Алексеев во время публичных слушаний по этому вопросу высказывал мнение, что территория не соответствует необходимым критериям: лес не прилегает к парку, а отделён от него землями сельхозназначения и жилой застройкой.