В октябре Молдову завалит снегом

Источник: Actualitati.md

Известно, что случаи выпадения снега в октябре далеко не новшество в нашей республике.

Читайте также Холодно и дождливо: точный прогноз погоды в Молдове на 6 и 7 октября

Так, 16 октября 1976 года в Каменке и Рыбнице, толщина слоя снега на метеорологических платформах в некоторые дни достигла 15 см (22 октября 1947 года, Бричень).

Самый холодный октябрьский месяц был зарегистрирован в 1946, 1951 и 1976 гг., когда средняя месячная температура воздуха колебалась между + 4,0 C (Бричень, 1946 г.) и +7, 8 C (Чадыр-Лунга, 1976 г.).

Кроме этого, синоптики предупреждают жителей страны о возможном появлении заморозков. Чаще всего, заморозки на поверхности почвы фиксируются с 1 по 15 октября, в воздухе с 12 по 16 октября.