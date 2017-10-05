Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Владимир Путин опять забросал публику зажигательными «бомбами»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
«Убивает двух зайцев»: писатель Быков о нобелевском лауреате
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Эксперт объяснил, почему США не могут сбить ракеты КНДР – СМИ
Прозрачная блузка: Шпица показала фото - СМИ
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
15Стрельба в Лас-Вегасе
15:27 (мск), источник: Actualitati.md

В октябре Молдову завалит снегом

Гидрометеорологи бьют тревогу в связи с тем, что изо дня в день в Молдове все больше холодает. Как сообщают специалисты, понижение температуры воздуха в конечном итоге может привести в выпадению снега.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 82% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Actualitati.md

Известно, что случаи выпадения снега в октябре далеко не новшество в нашей республике.

Читайте также
Холодно и дождливо: точный прогноз погоды в Молдове на 6 и 7 октября

Так, 16 октября 1976 года в Каменке и Рыбнице, толщина слоя снега на метеорологических платформах в некоторые дни достигла 15 см (22 октября 1947 года, Бричень).

Самый холодный октябрьский месяц был зарегистрирован в 1946, 1951 и 1976 гг., когда средняя месячная температура воздуха колебалась между + 4,0 C (Бричень, 1946 г.) и +7, 8 C (Чадыр-Лунга, 1976 г.).

Кроме этого, синоптики предупреждают жителей страны о возможном появлении заморозков. Чаще всего, заморозки на поверхности почвы фиксируются с 1 по 15 октября, в воздухе с 12 по 16 октября.

В холодную погоду врачи рекомендуют гражданам надевать теплую одежду и не находиться долго на улице. А полиция советует водителям быть внимательнее на дорогах и подготовить машины к зиме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Молдова вошла в топ туристических направлений 2018 года
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
В Крыму массово изымают участки у собственников
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
Qiwi купила бренд и ПО Рокетбанка и «Точки» у «ФК Открытие»
В Саудовской Аравии впервые погибла женщина-водитель
Набиуллина отказала криптовалютам в праве на легализцаию
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь