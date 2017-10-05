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14:48 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинске завели дело о рекламе, зазывающей на «пых-пых»

Челябинские антимонопольщики возбудили административное дело о распространении завуалированной рекламы табака и курительных принадлежностей.

Один из вновь открывшихся магазинов зазывал покупателей странным слоганом со словосочетанием «пых-пых», сообщили в четверг в антимонопольном ведомстве.

— О рекламе, размещенной на входной группе магазина по Свердловскому проспекту в Челябинске, сообщили бдительные горожане, — сообщила представитель УФАС региона Наталья Мартынюк. — В ней использовались слова «Первый дымный. #Кальянный. А у тебя сегодня #пых-пых?» и изображение кальяна. Между тем реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги и зажигалок, законом запрещена.

В отношении индивидуального предпринимателя, придумавшего «оригинальное» оформление магазина, возбуждено административное производство. Бизнесмену грозит крупный штраф, отметили в ведомстве.

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