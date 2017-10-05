В Челябинске завели дело о рекламе, зазывающей на «пых-пых»

— О рекламе, размещенной на входной группе магазина по Свердловскому проспекту в Челябинске, сообщили бдительные горожане, — сообщила представитель УФАС региона Наталья Мартынюк. — В ней использовались слова «Первый дымный. #Кальянный. А у тебя сегодня #пых-пых?» и изображение кальяна. Между тем реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги и зажигалок, законом запрещена.