В Челябинске завели дело о рекламе, зазывающей на «пых-пых»
Челябинские антимонопольщики возбудили административное дело о распространении завуалированной рекламы табака и курительных принадлежностей.
Челябинские антимонопольщики возбудили административное дело о распространении завуалированной рекламы табака и курительных принадлежностей.
Один из вновь открывшихся магазинов зазывал покупателей странным слоганом со словосочетанием «пых-пых», сообщили в четверг в антимонопольном ведомстве.
— О рекламе, размещенной на входной группе магазина по Свердловскому проспекту в Челябинске, сообщили бдительные горожане, — сообщила представитель УФАС региона Наталья Мартынюк. — В ней использовались слова «Первый дымный. #Кальянный. А у тебя сегодня #пых-пых?» и изображение кальяна. Между тем реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги и зажигалок, законом запрещена.
В отношении индивидуального предпринимателя, придумавшего «оригинальное» оформление магазина, возбуждено административное производство. Бизнесмену грозит крупный штраф, отметили в ведомстве.