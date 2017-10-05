Омичи жалуются на ремонт дорог с помощью битых кирпичей

В редакцию портала Om1.ru обратился омич, не пожелавший назвать свое имя. Мужчина недоволен качеством ремонта дороги рядом с его домом. Как он пояснил, работы прошли на межквартальном проезде между домом № 2/3 по улице Дмитриева и школой № 42.

«А из нашего окна — дорога новая видна!», — горько шутит горожанин. К своей жалобе горожанин приложил несколько красноречивых фотографий. На видно, что ямы на дороге залатали с помощью битых кирпичей. «Стройматериал» уложили в выбоины посреди проезда, а также вдоль обочин.

Отметим, такой способ ремонта является дешевым и оперативным, однако совершенно недолговечным. Впрочем, в Омске порой дороги ремонтируют с помощью других, более неожиданных материалов.