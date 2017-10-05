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15:27 (мск), источник: Om1.ru

Омичи жалуются на ремонт дорог с помощью битых кирпичей

Очередные ямы на дорогах города заложили кирпичом, тщательно утрамбовав.

В редакцию портала Om1.ru обратился омич, не пожелавший назвать свое имя. Мужчина недоволен качеством ремонта дороги рядом с его домом. Как он пояснил, работы прошли на межквартальном проезде между домом № 2/3 по улице Дмитриева и школой № 42.

«А из нашего окна — дорога новая видна!», — горько шутит горожанин. К своей жалобе горожанин приложил несколько красноречивых фотографий. На видно, что ямы на дороге залатали с помощью битых кирпичей. «Стройматериал» уложили в выбоины посреди проезда, а также вдоль обочин.

Отметим, такой способ ремонта является дешевым и оперативным, однако совершенно недолговечным. Впрочем, в Омске порой дороги ремонтируют с помощью других, более неожиданных материалов.

Так, этой осенью ямы на улице 50 лет Октября в Нефтяниках не мудрствуя лукаво заложили картошкой. Ямы же, заделанные кирпичом, встречаются на омских дорогах, увы, нередко, тем не менее, вызывая немало негодования у горожан.

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