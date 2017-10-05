Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Владимир Путин опять забросал публику зажигательными «бомбами»
Раскрыт секрет внешней привлекательности
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Памятники старины, пережившие «Исламское государство»Археологическое наследие Ирака пострадало от боевиков "ИГИЛ"*. Сотрудники Британского музея попытались оценить, что осталось от памятников старины.
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Эксперт объяснил, почему США не могут сбить ракеты КНДР – СМИ
Прозрачная блузка: Шпица показала фото - СМИ
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
15Стрельба в Лас-Вегасе
15:29 (мск), источник: Prokazan.ru

Соцсети: над Казанью заметили военные вертолеты

В небе над Казанью жители города заметили два военных вертолета. Видео опубликовали пользователи в соцсети.

Машины были похожи на Ми-24.

Справка

Ми-24 — российский ударный вертолет. Стал первым советским и вторым в мире специализированным боевым вертолетом. Серийный выпуск начался в 1971 году. Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне, а также во многих региональных конфликтах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Главу ГИБДД Чистополя накажут за угрозы водителю "Камаза"
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
В Крыму массово изымают участки у собственников
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
Qiwi купила бренд и ПО Рокетбанка и «Точки» у «ФК Открытие»
В Саудовской Аравии впервые погибла женщина-водитель
Набиуллина отказала криптовалютам в праве на легализцаию
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь