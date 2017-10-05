Соцсети: над Казанью заметили военные вертолеты

Ми-24 — российский ударный вертолет. Стал первым советским и вторым в мире специализированным боевым вертолетом. Серийный выпуск начался в 1971 году. Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне, а также во многих региональных конфликтах.