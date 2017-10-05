На улице Пушкинской в Ростове появились урны для собак

Как сообщают в администрации Ленинского района города, планируется, что установленные диспансеры для уборки за питомцами помогут привить горожанам культуру выгула. На них также находится инструкция по их использованию.

В частности, реконструкция улицы Пушкинской была 7 лет назад, поэтому на ней заменили грунт и газон — предыдущие были испорчены отходами жизнедеятельности собак.

Напомним, что в парке имени Н. Островского появилась первая в городе площадка для выгула собак. Она была установлена в рамках проекта «Город для тех, кто делает нас лучше» за счет инвестора, компании «Mars».