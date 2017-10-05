В Перми меняется маршрут движения автобуса № 3
Изменения вводятся до 22 октября.
Изменения вводятся до 22 октября.
С вечера 5 октября до 22 часов 22 октября изменится маршрут движения автобуса № 3.
Это связано с реконструкцией тепловой сети по улице Монастырской (от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда). На этом участке автобусы будут ходить в объезд.
Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, автобусный маршрут № 3 от остановки «Станция Пермь-1» в направлении микрорайона Нагорный будет следовать по улицам Монастырская, Сибирская, Советская и Комсомольскому проспекту.