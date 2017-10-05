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15:30 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми меняется маршрут движения автобуса № 3

Изменения вводятся до 22 октября.

С вечера 5 октября до 22 часов 22 октября изменится маршрут движения автобуса № 3.

Это связано с реконструкцией тепловой сети по улице Монастырской (от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда). На этом участке автобусы будут ходить в объезд.

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, автобусный маршрут № 3 от остановки «Станция Пермь-1» в направлении микрорайона Нагорный будет следовать по улицам Монастырская, Сибирская, Советская и Комсомольскому проспекту.

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