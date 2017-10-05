В Волгограде аттестуют экскурсоводов

В квалификационных испытаниях второго этапа аттестации, которые состоялись 3 и 4 октября 2017, приняли участие более 30 человек. Претенденты на аттестацию выступили перед экспертным советом, сформированным из представителей регионального Агентства развития туризма, комитета молодежной политики и туризма Волгоградской области, туристических операторов региона, сотрудников ведущих музейных комплексов Волгограда, профильных учреждений туристской отрасли, а также специалистов с большим стажем экскурсоводческой деятельности. Участники ответили на вопросы экспертов по истории города, методике проведения экскурсий, особенностям работы с иностранными туристами.

В ближайшее время претендентам, успешно прошедшим собеседование, предстоит пройти заключительный этап аттестации в формате индивидуальной обзорной экскурсии по Волгограду, после чего, в первой декаде ноября, состоится подведение окончательных итогов проекта и торжественное вручение свидетельств и нагрудных знаков (бейджей).