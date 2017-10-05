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17:26 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде аттестуют экскурсоводов

Агентство развития туризма и социокультурных проектов Волгоградской области продолжает реализацию проекта по добровольной аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков.

В квалификационных испытаниях второго этапа аттестации, которые состоялись 3 и 4 октября 2017, приняли участие более 30 человек. Претенденты на аттестацию выступили перед экспертным советом, сформированным из представителей регионального Агентства развития туризма, комитета молодежной политики и туризма Волгоградской области, туристических операторов региона, сотрудников ведущих музейных комплексов Волгограда, профильных учреждений туристской отрасли, а также специалистов с большим стажем экскурсоводческой деятельности. Участники ответили на вопросы экспертов по истории города, методике проведения экскурсий, особенностям работы с иностранными туристами.

В ближайшее время претендентам, успешно прошедшим собеседование, предстоит пройти заключительный этап аттестации в формате индивидуальной обзорной экскурсии по Волгограду, после чего, в первой декаде ноября, состоится подведение окончательных итогов проекта и торжественное вручение свидетельств и нагрудных знаков (бейджей).

Напомним, что рамках первого этапа проекта свидетельства об аттестации и именные нагрудные знаки (бэйджи) получили 61 экскурсовод (гид) и 9 гидов-переводчиков, осуществляющих свою деятельность на территории Волгоградской области, из них I категория была присвоена 49 экскурсоводам (гидам) и 8 гидам-переводчикам, II категорию получили 3 экскурсовода (гида), без категории были аттестованы 9 экскурсоводов (гидов) и 1 гид-переводчик. По итогам проведения Аттестации, Агентством развития туризма и социокультурных проектов был составлен Реестр аттестованных экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков Волгоградской области. Главной задачей проекта является упорядочение деятельности экскурсоводов (гидов) и гидов — переводчиков, и в конечном итоге — повышение качества приёма и обслуживания туристов в Волгоградской области.

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