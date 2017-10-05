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15:55 (мск), источник: Sputnik.md

Роналду намерен через десять лет выйти на ринг

Сейчас самое главное — выигрывать трофеи и получать результат, признался прославленный футболист.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Португальский форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил о желании попробовать себя в боксе через десять лет, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на YouTube-канале Nike Football.

Роналду дал интервью своему бывшему одноклубнику Рио Фердинанду, с которым выступал в «Манчестер Юнайтед». В беседе нападающий рассказал, чем планирует заниматься после того, как завершит карьеру футболиста.

«Где я хочу видеть себя в это время? Я пойду в бокс, как и ты. Буду выступать в среднем весе», — пошутил Роналду.

Напомним, в сентябре Фердинанд рассказал, что хочет стать боксером. Накануне он снова подтвердил свои намерения выйти на ринг. По словам 38-летнего Фердинанда, карьеру боксера-профессионала он начинать не собирается, но готов провести один бой, после которого экс-футболист примет дальнейшее решение.

В 2016 году 32-летний Роналду получил «Золотой мяч» четвертый раз в карьере. В прошлом сезоне в составе «Реала» он выиграл Лигу чемпионов и вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы-2016.

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