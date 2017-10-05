Роналду намерен через десять лет выйти на ринг
Сейчас самое главное — выигрывать трофеи и получать результат, признался прославленный футболист.
Сейчас самое главное — выигрывать трофеи и получать результат, признался прославленный футболист.
КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Португальский форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил о желании попробовать себя в боксе через десять лет, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на
Роналду дал интервью своему бывшему одноклубнику Рио Фердинанду, с которым выступал в «Манчестер Юнайтед». В беседе нападающий рассказал, чем планирует заниматься после того, как завершит карьеру футболиста.
«Где я хочу видеть себя в это время? Я пойду в бокс, как и ты. Буду выступать в среднем весе», — пошутил Роналду.
Напомним, в сентябре Фердинанд рассказал, что хочет стать боксером. Накануне он снова подтвердил свои намерения выйти на ринг. По словам 38-летнего Фердинанда, карьеру
В 2016 году 32-летний Роналду получил «Золотой мяч» четвертый раз в карьере. В прошлом сезоне в составе «Реала» он выиграл Лигу чемпионов и вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы-2016.