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15:52 (мск), источник: НТА-Приволжье

Почти на 1 тыс. выросло число браков в Нижегородской области в январе-сентябре 2017 года

По данным ГУ ЗАГС Нижегородской области, за указанный период в регионе было заключено 18,679 тыс. браков, что на 979 больше, чем за 9 месяцев 2016 года.

Источник: Reuters

Смертность в январе- сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась почти на 5,3%.

Ранее сообщалось, что свыше 350 браков было зарегистрировано в Нижегородской области в День молодежи 12 августа.

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