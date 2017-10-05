Почти на 1 тыс. выросло число браков в Нижегородской области в январе-сентябре 2017 года
По данным ГУ ЗАГС Нижегородской области, за указанный период в регионе было заключено 18,679 тыс. браков, что на 979 больше, чем за 9 месяцев 2016 года.
По данным ГУ ЗАГС Нижегородской области, за указанный период в регионе было заключено 18,679 тыс. браков, что на 979 больше, чем за 9 месяцев 2016 года.
Смертность в январе- сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась почти на 5,3%.
Ранее сообщалось, что свыше 350 браков было зарегистрировано в Нижегородской области в День молодежи 12 августа.