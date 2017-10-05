Почти на 1 тыс. выросло число браков в Нижегородской области в январе-сентябре 2017 года

Почти на 1 тыс. выросло число браков в Нижегородской области в январе-сентябре 2017 года

По данным ГУ ЗАГС Нижегородской области, за указанный период в регионе было заключено 18,679 тыс. браков, что на 979 больше, чем за 9 месяцев 2016 года.