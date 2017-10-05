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15:45 (мск), источник: Фонтанка

В пятницу в Петербурге ждут туман

Небольшие перепады ночных и дневных температур приведут к образованию тумана в Петербурге утром 6 октября. Его прогонят дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 82% 766 мм рт. ст. 2 м/с

Как сообщается на сайте городского управления МЧС, синоптики прогнозируют в пятницу небольшие и умеренные дожди в Северной столице. Осадки не прекратятся вплоть до понедельника.

Ночью температура не превысит +5…+7, а днем +8…+10 градусов.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет повышаться.

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