В пятницу в Петербурге ждут туман
Небольшие перепады ночных и дневных температур приведут к образованию тумана в Петербурге утром 6 октября. Его прогонят дожди.
Небольшие перепады ночных и дневных температур приведут к образованию тумана в Петербурге утром 6 октября. Его прогонят дожди.
Как сообщается на сайте городского управления МЧС, синоптики прогнозируют в пятницу небольшие и умеренные дожди в Северной столице. Осадки не прекратятся вплоть до понедельника.
Ночью температура не превысит +5…+7, а днем +8…+10 градусов.
Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет повышаться.