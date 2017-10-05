Турецкие археологи утверждают, что нашли могилу Николая Чудотворца

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что неповрежденная гробница нашлась в подземных помещениях церкви Святого Николая в районе турецкого Демре, в юго-западной провинции Анталья.

Небольшой город Демре был построен на руинах древнего ликийского города Мира (Миры), где Святой Николай предположительно жил в четвертом веке.

Церковь Святого Николая в Демре — его главная туристическая достопримечательность и популярное место паломничества христиан. Археологические работы идут там уже 20 лет.

Храм в подземелье церкви дошел до наших дней в хорошем состоянии. Думаем, что вреда ему не нанесено. Но туда сложно зайти, так как на входе положена мозаика. Сначала ее нужно исследовать кусочек за кусочком, и только потом осматривать захоронение. Заведующий в Анталье геодезией и памятниками Джемыл Карабайрам

Базилика Святого Николая в Бари, где, как считалось, хранятся мощи Чудотворца | Источник: РИА "Новости"

При исследовании гробницы ученые используют компьютерную томографию и гео-радар. Работы близятся к завершению.

Чьи мощи привозились в Россию?

Считается, что большую часть мощей в 1087 году из завоеванной тюркской династией сельджукидов Миры забрали итальянские купцы.

Меньшая часть осталась там, и позже их забрали венецианцы. Сейчас эта часть хранится в католическом храме святого Николая на острове Лидо в Венеции.

До сих пор считалось, что большая часть мощей Святого Николая, привезенная купцами в Италию, хранится в итальянском городе Бари.

В мае 2017 года впервые за 930 лет хранившиеся в Бари мощи вывезли за пределы города. Их отправили в Россию, где из желающих приложиться к ним выстроились огромные очереди.

В мае мощи, хранящиеся в Бари, привозили в Россию | Источник: РИА "Новости"

Джемыл Карабайрам в комментарии газете «Хюрриет» со ссылкой также сообщил, сославшись на экспертов, что при изучении старинных бумаг нашлись свидетельства тому, что мощи в Бари принадлежали другому священнику.

Николай из Патары (Святой Николай) был епископом в Мирах. После его смерти в 343 году на месте его могилы построили базилику, а в начале девятого века — церковь.

Николай Чудотворец почитается христианами за свое смирение и щедрость, особенно к детям.

В массовой культуре Святой Николай воплотился в образе Санта Клауса, дарящего детям подарки | Источник: Skeeze

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