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16:15 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани появились на свет Ахмад, Леон, Габриэлла и Бэлла

(Город Казань KZN.RU, 5 октября). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 456 детей: 227 мальчиков и 229 девочек.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Возраст самой юной мамы — 18 лет, самой зрелой — 45 лет, самого юного отца — 18 лет, самого зрелого — 55 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 580 граммов, а максимальный — 5210 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Алина, Амина, Никита, Ярослав, Арина, Давид, Софья, Ясмина, Анастасия, Амир, Кирилл.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Валентин, Сабир, Айназ, Дениза, Аким, Тансылу, Аниса, Ахмад, Леон, Габриэлла, Мианна, Данияр, Бэлла.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 265 пар. Возраст самых молодых жениха и невесты этой недели — 18 лет. Самому взрослому жениху исполнилось 62 года, самой взрослой невесте — 65 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.

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