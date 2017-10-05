В Казани появились на свет Ахмад, Леон, Габриэлла и Бэлла

Возраст самой юной мамы — 18 лет, самой зрелой — 45 лет, самого юного отца — 18 лет, самого зрелого — 55 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 580 граммов, а максимальный — 5210 граммов.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 265 пар. Возраст самых молодых жениха и невесты этой недели — 18 лет. Самому взрослому жениху исполнилось 62 года, самой взрослой невесте — 65 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.