Челябинцев приглашают на «Южноуральскую книжную ярмарку»

С 6 по 7 октября в Публичной библиотеке Челябинска (проспект Ленина, 60) будет проходить «Южноуральская книжная ярмарка-2017», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В день открытия, 6 октября, состоится творческая встреча с писателем, лауреатом премий «Русский Букер», «Венец» и «Дебют» Александром Снегиревым (Москва). Пройдет лекция о прозе Сергея Довлатова и откроется дискуссионная площадка «Интернет и книга сегодня: противники или союзники?» с участием журналиста и писателя Сергея Шаргунова. На выставке также появятся стенды издательств и компаний, торгующих книгами.

На 7 октября намечен «Большой фестиваль челябинской прозы». В здании Публичной библиотеки состоится лекция южноуральского поэта Виталия Кальпиди, о фестивале расскажет издатель и организатор социальных проектов по чтению Марина Волкова. Состоится творческая встреча с писателем Александром Архангельским (Москва). На фестивале будет работать «писательская лаборатория» под руководством Яниса Грантса, а челябинский писатель Максим Бодягин проведет мастер-класс по блогингу для литераторов.