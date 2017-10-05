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16:04 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинцев приглашают на «Южноуральскую книжную ярмарку»

Выставка книг, мастер-классы и встречи с писателями пройдут в Публичной библиотеке 6—7 октября.

С 6 по 7 октября в Публичной библиотеке Челябинска (проспект Ленина, 60) будет проходить «Южноуральская книжная ярмарка-2017», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В день открытия, 6 октября, состоится творческая встреча с писателем, лауреатом премий «Русский Букер», «Венец» и «Дебют» Александром Снегиревым (Москва). Пройдет лекция о прозе Сергея Довлатова и откроется дискуссионная площадка «Интернет и книга сегодня: противники или союзники?» с участием журналиста и писателя Сергея Шаргунова. На выставке также появятся стенды издательств и компаний, торгующих книгами.

На 7 октября намечен «Большой фестиваль челябинской прозы». В здании Публичной библиотеки состоится лекция южноуральского поэта Виталия Кальпиди, о фестивале расскажет издатель и организатор социальных проектов по чтению Марина Волкова. Состоится творческая встреча с писателем Александром Архангельским (Москва). На фестивале будет работать «писательская лаборатория» под руководством Яниса Грантса, а челябинский писатель Максим Бодягин проведет мастер-класс по блогингу для литераторов.

С полной программой «Южноуральской книжной ярмарки» можно ознакомиться на сайте библиотеки.

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