Подводная пещера в Башкирии претендует на статус самой длинной в России

УФА, 5 октября. /ТАСС/. Дайверы-исследователи изучат подводную пещеру Сакаска в Башкирии, которая претендует на статус самой протяженной в России, сообщил в четверг ТАСС организатор экспедиции Салават Нафиков.

«Сейчас точкой притяжения дайверов является Ординская пещера в Пермском крае протяженностью более 4 км. Теперь сместить ее с трона может Сакаска. Как предполагается, она имеет длинные тоннели и очень большие залы», — сказал Нафиков.

Пещера находится на территории заповедника «Шульган-Таш». Ученые с Урала, Северной Карелии и Поволжья будут исследовать пещерную систему с 9 по 14 октября.

Задачи ученых.

«Точка входа в пещеру располагается в Юмагузинском водохранилище на глубине 21 м и достаточно быстро достигает глубины в 45 м. Потом плавно спускается до 65−70 м. Жерло подземной реки, размером почти с тоннель метро, каждую минуту извергает кубометры чистейшей питьевой воды», — рассказал журналистам исследователь подводных пещер Урала, Башкирии и Флориды (США) Евгений Рунков, который возглавит экспедицию.

Он отметил, что перед группой исследователей стоит задача «картографирования известной части пещеры и установки стационарного ходового конца для того, чтобы ее могли посещать дайверы-спелеоподводники». По словам Нафикова, также будет исследована флора и фауна подводного мира пещеры, которые могут представлять научную ценность.

Особое внимание будет уделено безопасности ученых. «Мы ожидаем приезд барокамеры из Нижнего Новгорода, чтобы в экстренном случае исследователи могли пройти декомпрессию. Управление МЧС будет обеспечивать безопасность участников подводной миссии, которую можно назвать высшим пилотажем среди водолазов», — добавил Нафиков.