Погода в Башкирии на пятницу: дождь и снег

6 октября в Башкирии ожидается облачная погода с дождем с снегом.

Так, ночью температура воздуха опустится до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +15. К прохладной температуре воздуха добавится сильный ветер. Его юго-западные порывы усилятся до 17 метров в секунду.

В Уфе погода останется такой же. Ночью ожидаются заморозки до +2 градусов. Ранним утром возможен дождь. Днем небо затянут тучи. Воздух прогреется до +11 градусов.