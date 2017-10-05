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16:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии на пятницу: дождь и снег

В республику постепенно приходит осень.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 82% 766 мм рт. ст. 2 м/с

6 октября в Башкирии ожидается облачная погода с дождем с снегом.

Так, ночью температура воздуха опустится до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +15. К прохладной температуре воздуха добавится сильный ветер. Его юго-западные порывы усилятся до 17 метров в секунду.

В Уфе погода останется такой же. Ночью ожидаются заморозки до +2 градусов. Ранним утром возможен дождь. Днем небо затянут тучи. Воздух прогреется до +11 градусов.

На дорогах возможно ухудшение видимости до 500 метров из-за тумана.

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