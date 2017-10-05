Погода в Башкирии на пятницу: дождь и снег
В республику постепенно приходит осень.
В республику постепенно приходит осень.
6 октября в Башкирии ожидается облачная погода с дождем с снегом.
Так, ночью температура воздуха опустится до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +15. К прохладной температуре воздуха добавится сильный ветер. Его
В Уфе погода останется такой же. Ночью ожидаются заморозки до +2 градусов. Ранним утром возможен дождь. Днем небо затянут тучи. Воздух прогреется до +11 градусов.
На дорогах возможно ухудшение видимости до 500 метров