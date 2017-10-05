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16:51 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

На 6 октября в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

На завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 73% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: СБ - Беларусь сегодня

По южной половине страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду. А в Минске прогнозируются порывы до 14 метров в секунду, сообщает Белгидромет.

Ночью 6 октября ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер будет переменных направлений, порывистый, по югу — сильно порывистый. Температура воздуха под утро снизится до +5..+10°С.

Днем будет облачно с прояснениями. По большей части страны — кратковременные дожди. Ветер западный, порывистый, по южной половине страны — сильный порывистый. Температура воздуха под утро снизится до +5..+13°С.

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