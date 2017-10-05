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16:56 (мск), источник: Kazinform

Полицейским Астаны озвучили требования при поступлении на службу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Помимо успешного прохождения тестирования на знание законов, соискатели должны владеть государственным языком и иметь рост выше среднего, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

«В Местную полицейскую службу ДВД Астаны будут приняты кандидаты, сдавшие тестирование на правоохранительную службу по двум программам. Кандидаты на должности сержантского состава должны быть в возрасте до 35 лет и не ниже 170 сантиметров», — говорится в сообщении столичного МПС.

Помимо этого, кандидаты должны иметь диплом о среднем образовании, пройти воинскую службу или военную подготовку в специализированных организациях Минобороны, знать государственный язык.

Будущие сотрудники сержантского состава должны пройти тестирование на знание законов («О противодействии коррупции», Этический кодекс) и Конституции РК.

Тем временем, кандидаты на должности офицерского состава должны быть в возрасте до 35 лет и не ниже 170 сантиметров, иметь высшее или среднее специальное юридическое образование. Знание госязыка обязательно.

Будущие сотрудники офицерского состава также должны пройти тестирование на знание Конституции РК и законов («О Президенте РК», «О противодействии коррупции», «О правоохранительной службе», Этический кодекс).

Заинтересованным лицам следует обращаться по адресу: Астана, ул. Бейбитшилик, 19, управление кадровой работы ДВД г. Астаны, кабинет 407. Телефоны для справок: 71−60−74, 71−62−63, 8 747 11 30 876, 8 775 33 50 751, 8 701 73 19 268.

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