Полицейским Астаны озвучили требования при поступлении на службу

«В Местную полицейскую службу ДВД Астаны будут приняты кандидаты, сдавшие тестирование на правоохранительную службу по двум программам. Кандидаты на должности сержантского состава должны быть в возрасте до 35 лет и не ниже 170 сантиметров», — говорится в сообщении столичного МПС.

Помимо этого, кандидаты должны иметь диплом о среднем образовании, пройти воинскую службу или военную подготовку в специализированных организациях Минобороны, знать государственный язык.

Будущие сотрудники сержантского состава должны пройти тестирование на знание законов («О противодействии коррупции», Этический кодекс) и Конституции РК.

Тем временем, кандидаты на должности офицерского состава должны быть в возрасте до 35 лет и не ниже 170 сантиметров, иметь высшее или среднее специальное юридическое образование. Знание госязыка обязательно.

Будущие сотрудники офицерского состава также должны пройти тестирование на знание Конституции РК и законов («О Президенте РК», «О противодействии коррупции», «О правоохранительной службе», Этический кодекс).