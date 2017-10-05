Ноу-хау: хирургический клей затягивает рану за 60 секунд

Источник: Sputnik

«Преимущество формулы MeTro в том, что как только она вступает в контакт с тканями, она затвердевает в виде геля и не никуда не смещается», — говорит Назим Аннаби, один из разработчиков.

Затем нанесенный гель подвергают ультрафиолетовому излучению, чтобы герметик образовал прочную связь с поврежденными тканями.

Раны, обработанные MeTro, заживают в два раза быстрее по сравнению с зашитыми и упрощают хирургические операции. Ферменты, входящие в его состав, разлагаются со временем и, в зависимости от типа повреждения, этот срок можно менять — от нескольких часов до месяцев. После того как клей рассасывается, он без следа и вреда выводится из организма.

«Наблюдая за MeTro, видно, что он ведет себя как жидкость, заполняя углубления и принимая форму раны, — говорит Энтони Вайс из Сиднейского университета. — У него огромный потенциал — от лечения серьезных внутренних повреждений на месте происшествия, например, после аварии или во время военных действий, до повышения качества хирургических операций в больницах».

Пока препарат прошел испытания только на артериях и легких грызунов и свиней, но ученые готовы начать клинические тесты на людях, сообщает Science Alert.